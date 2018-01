Citadini obtém liminar e volta a ser candidato à presidência do Corinthians

Antônio Roque Citadini teve um pedido de liminar aceito pela Justiça nesta segunda-feira e poderá disputar a eleição para presidente do Corinthians, marcada para o dia 3 de fevereiro. A decisão é do desembargador José Luiz Mônaco da Silva, da 5ª Câmara de Direito Privado de São Paulo.

Com isso, o pleito volta a ter cinco candidatos. Além de Citadini, vão concorrer Andrés Sanchez, Paulo Garcia, Felipe Ezabella e Romeu Tuma Júnior em uma das eleições mais movimentadas dos últimos anos.

A candidatura de Citadini foi impugnada na segunda-feira pelo presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Guilherme Strenger. A impugnação foi determinada pelo fato de Citadini fazer parte do Tribunal de Contas do Estado, o que o impediria de concorrer a cargos administrativos no clube.

Citadini alegou que há jurisprudência a seu favor e que a questão deve ser discutida no Tribunal, não no Corinthians. Na decisão, o juiz afirma que Citadini não pode ser impedido de disputar a eleição, já que a proibição se restringe ao exercício do cargo.