Citadini: preço da numerada será R$ 50 A torcida das numeradas cobertas vai pagar caro por não ter apoiado o time como deveria no jogo de quarta-feira, contra o Cruz Azul, na estréia do Corinthians na Copa Libertadores: o preço dos ingressos daquele setor terá um aumento de 60% no próximo mando de jogo da equipe na competição - no dia 11 de março, contra o Strongest, da Bolívia. Em compensação, o torcedor das arquibancadas e do tobogã, que apoiaram a equipe do começo ao fim, serão beneficiados com uma redução no preço dos ingressos. A promessa é do vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadni, que também promete acabar com os ?bicões? nos jogos do clube. "É para pagar língua. Vamos colocar 50 paus a numerada e 10 o tobogã. O Corinthians mudou. Se esses malas (chatos) do setor azul (numeradas cobertas) não perceberam, podem tratar de ficar em casa. Se vierem, vão pagar mais caro para vaiar. A grande maioria desses caras são uns bicões. Se for depender deles, o time está roubado?, alfinetou o dirigente. Citadini se negou a dizer quem facilitou a entrada dos bicões. No entanto, ele mesmo viu que nas numeradas cobertas, de onde partiram as vaias, havia um grande número de convidados da Nike e da Conmebol (Confederação Sul-americana de Futebol). "Não sei quem os levou, mas acho que isso tem de acabar. Principalmente se o cara vai lá para atrapalhar o time". O cartola ainda argumentou que o torcedor do tobogã e da arquibancadas merecem um ingresso mais em conta por sua cumplicidade. "O torcedor do tobogã e da arquibancadas entenderam que a Libertadores exige um comportamento único. A torcida deve estar com o time do primeiro ao último minuto, como fez o pessoal de lá. Por isso, no próximo jogo, os ingressos serão mais baratos para eles". Como na Copa Libertadores a renda é do mandante, o Corinthians pode cobrar o quanto quiser. Contra o Cruz Azul, a arquibancada (inclusive o tobogã) custou R$ 15; já o ingresso para as numeradas, cobertas ou não, custou R$ 30. "Não há nenhum impedimento legal para isso. Depende única e exclusivamente do Corinthians", assegura Citadini. O dirigente corintiano também fez questão de negar qualquer tipo de comparação com a turma do amendoim, do arquiinimigo Palmeiras. "Aqui não tem isso. Barraco é no outro clube. Vão assistir aos jogos do Palmeiras para ver o que é sofrer". No Parque São Jorge, ninguém além de Citadini ousou opinar sobre o assunto. Os jogadores preferiram abordar mais o lado técnico. "Seria importante que a torcida apoiasse o time o tempo todo. Mas num estádio de futebol nem sempre todas as partes ficam felizes com a equipe", resume o meia Renato. Já o técnico Geninho fugiu literalmente da polêmica. "Meu problema aqui no Corinthians é o futebol. O que não for isso, não interfiro. É uma questão administrativa. Não tenho autoridade para dar palpite. É eles lá e eu aqui. Se não, daqui um pouco a diretoria vai começar a interferir no meu trabalho". Gaviões - Mesmo beneficiada com a redução no preço da arquibancada, a Gaviões da Fiel não levou totalmente a sério a promessa de Citadini. "Não acho certo o Citadini discriminar o torcedor da numerada", diz Wellington Pompeu, diretor financeiro da Gaviões. "O torcedor da numerada não é conselheiro. Fez uma manifestação espontânea. Aliás, não acredito que o Citadini vai aumentar o preço dos ingressos. Acho que não passa de bravata dele". No entanto, de acordo com Wellington Pompeu, qualquer que seja a decisão da diretoria corintiana, a Gaviões vai continuar apoiando o time. "Com o preço do ingresso mais caro ou mais barato, vamos apoiar o time até o fim".