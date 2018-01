Citadini promete lutar por cota maior O vice-presidente de futebol do Corinthians, Antônio Roque Citadini, reiterou nesta quarta-feira que vai lutar para que o clube receba, em relação aos demais, uma cota maior das emissoras de televisão que vão transmitir as partidas do Campeonato Brasileiro de 2003. O dirigente alega que o Corinthians é responsável pelas maiores audiências registradas pelo Ibope e que, por esse motivo, deve receber um tratamento diferenciado. Segundo Citadini, "essa é uma situação vigente nos principais países da Europa. Na Itália e na Espanha, por exemplo, cada clube tem um valor específico e recebe valores das emissoras de TV de acordo com a força de sua torcida. É claro que temos que seguir esse modelo. Na reunião do Clube dos 13 (realizada terça-feira no Rio de Janeiro), fomos voto vencido na questão que definiu que a renda será do mandante no próximo campeonato, mas garanto não vou abrir mão em relação às cotas." Para ganhar mais força nos bastidores, Citadini promete se aliar ao Flamengo, dono da maior torcida em todo o país. E disse que não está nada preocupado com protestos de dirigentes dos outros clubes grandes do Brasil. "Essa história de co-irmão é muito bonita apenas no papel." De acordo com o dirigente, o futebol jamais poderá ser comparado a um produto no momento de definição de questões relacionadas a cotas de TV. "Vários homens de televisão costumam dizer que o futebol é um produto, mas esse argumento é fácil de ser rebatido. Basta você exibir uma partida entre dois clubes de pouca expressão para constatar que os números do Ibope ficarão muito distantes daqueles em que um dos participantes é o Corinthians. Na verdade, o torcedor brasileiro só liga a TV para ver o seu time jogar." Citadini ironizou, também, a reunião realizada nesta quarta-feira no Rio de Janeiro para tratar da divisão das cotas de TV para o próximo Campeonato. Havia uma comissão do clube dos 13 e Marcelo Campos Pinto, diretor-executivo da Globo Esportes. "Esse encontro não serviu para muita coisa. Quando chegar a vez de o Corinthians se manifestar, certamente iremos lutar por nossos direitos." Marcinho - Nesta quinta-feira, deve acontecer uma reunião entre Citadini e o presidente do Paulista de Jundiaí, Eduardo Palhares, para tratar do reempréstimo de Marcinho. O dirigente também deve definir nos próximos dias a situação de Vampeta, que ficará sem contrato dia 31.