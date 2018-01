Citadini provoca River e São Paulo O sempre folclórico vice presidente do Corinthians, Antônio Roque Citadini encontrou novo rival para provocar: o River Plate, adversário na próxima fase da Taça Libertadores da América. ?Não temos medo de time argentinos, sempre os encaramos de igual para igual. Em 1929, um tal de Barracas Juniors veio ao Brasil e bateu em todo mundo, aí enfrentou o Corinthians e perdeu. É daí que surgiu o apelido mosqueteiro?. Citadini também não poupou críticas a televisão e aproveitou para alfinetar o eterno rival São Paulo. ?Nossos jogos têm de passar na TV aberta, quarta-feira ganhamos até da novela quarta-feira enquanto o São Paulo perdeu até do Gugu, no domingo?, lembrou. ?E querem nos colocar no Pay-per-view. É mais fácil se aposentar pelo INSS do que assinar o Pay-per-view. Aliás, só uma coisa era fácil ali, votar no Big Brother. No site, pedem número de RG, CPF, cartão de crédito... No telefone, 30 minutos de espera.? O dirigente aproveitou para anunciar oficialmente a desistência do clube na contratação de um atacante para a Libertadores e a renovação do contrato de Lucas até o fim do ano. Tentará, também, prorrogar o vincúlo com Liédson. ?Ele jogará muito tempo ainda no Corinthians, salvamos a carreira dele.? No início do ano, o Prudentópolis, dono dos direitor federativos do atacante tentou negociá-lo com o Dynamo Kiev, da Ucrânia, por US$ 1 milhão. ?enfrentaria um frio de 46º negativos?, exagerou.