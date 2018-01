Citadini quer aumento de ingresso O vice-presidente de futebol, Antonio Roque Citadini, abriu guerra contra parte da torcida do Corinthians. Irritado com as vaias ao time - e ao técnico Geninho - no segundo tempo do jogo contra o Cruz Azul, do México, na estréia do time na Libertadores da América, o dirigente promete represálias. Diz que vai aumentar os preços dos ingressos nas numeradas (de maior valor) e reduzir o valor nas arquibancadas (mais baratos). Segundo ele, as vaias partiram dos torcedores das numeradas. ?Se quiserem torcer contra, eles deveriam mudar de time, mas tudo bem. Então vão ter de pagar mais. Eu vou cobrar 50 pau (sic) pela numerada. O torcedor precisa entender que deve ajudar. Se não for pra ajudar, que pague mais caro", disse o dirigente. Citadidini diz que, ao contrário dos torcedores instalados nas numeradas, aqueles que estavam nas arquibancadas deram força para o time nos momentos mais difíceis da partida. "Vou baixar o preço no tobogã e na arquibancada. Nós precisamos de gente que ajude o time". O Corinthians venceu por 1 a 0, gol de Liedson no primeiro tempo, mas apresentou um futebol pobre. Os problemas começaram no segundo tempo. Aos 30 minutos, o técnico substituiu Liedson por Fumagalli e foi chamado de burro pela torcida, que passou também a gritar o nome de Carlos Alberto Parreira. ?Essa foi uma manifestação burra. De gente que não conhece futebol?, disse o dirigente.