Citadini ri da crise corintiana Na entrada do clube, o torcedor Roberto Nunes, acorrentado a uma árvore, implora pela sua saída. Nas emissoras de rádio e nos jornais, o médico Joaquim Grava o chama de mentiroso e o acusa de ser o principal responsável pela sua demissão. Rindo muito e cumprimentando os jogadores e a comissão técnica no final do treino desta quinta-feira à tarde no Parque São Jorge, Antônio Roque Citadini não se comove. Vice-presidente de Futebol do Corinthians, ele parece senhor do clube na gestão do presidente Alberto Dualib, no poder desde o início dos anos 90. "A demissão do Joaquim Grava é uma decisão do clube. Trata-se de uma questão fechada. Houve uma troca no departamento médico. É o que eu posso dizer", limitou-se a dizer Citadini. Antes mesmo de começar a entrevista coletiva, Citadini já tinha dado sinais de que não falaria muita coisa nova. De terno cinza, cabelo bem penteado e sempre sorrindo, chamou o assessor de imprensa Luciano Signorini e mandou-o entregar aos jornalistas o currículo do médico que vai ocupar o posto de Grava. O substituto do médico que estava no Parque São Jorge havia 24 anos e operou 158 atletas do clube será Fábio Luís Novi, que está no Corinthians desde 2000 e antes trabalhou no Santo André. Ele já deu plantão nesta quinta-feira à tarde. "O Fábio Novi já está no lugar do Joaquim, que aliás pediu demissão do clube. Repito: essa é uma página virada no Corinthians", disse. O discurso evasivo serviu também para responder as perguntas sobre o protesto do torcedor, que começou no início da tarde. "Protestar é um direito que ele tem. Não sei o que ele está reivindicando", despistou, garantindo que não tinha visto o acorrentado na entrada. Roberto Nunes, de 29 anos, que saiu do Jardim da Fé, em Santo Amaro, na Zona Sul, o desmentiu. "O Citadini me viu sim. Ele passou aqui com o motorista dele e ficou me olhando. Só que ele não teve coragem para falar comigo", contou. Citadini certamente teve tempo para ler as frases de protesto que o torcedor escreveu na faixa. E elas não são novidades para ele. Nos últimos meses, freqüentaram os estádios em que o Corinthians jogou. "Cadê o nosso estádio", "Ingressos mais baratos", "Queremos contratações" e Fora Citadini", são as reivindicações estampadas por Roberto. "Vou ficar aqui até ele conversar comigo e me dar uma posição sobre essas reivindicações. Não vou arredar pé daqui. Como vou fazer para ir ao banheiro? Não estou preocupado, vou fazer minhas necessidades aqui mesmo", disse ele, avisando que é motoboy e perueiro. "Trabalho como perueiro ou motoboy, depende do que aparece. O que vier eu faço. Esse é o trampo que sobra para quem mora na periferia", disse. Essa não é a primeira prova da paixão ensandecida de Roberto pelo Corinthians. "Separei da minha mulher por causa do time. Quando o meu primeiro filho nasceu, em 93, eu estava vendo um jogo do Corinthians com o Juventus. Uma vez, em 91, eu caí dentro de um poço e quebrei a perna ao comemorar um gol do Corinthians. Ainda guardo as marcas da queda. Por causa da queda o meu tornozelo direito tem três pinos de platina", conta. Roberto fica irritado quando fala de Citadini. ?Ele só faz besteiras. O Atlético Paranaense ofereceu o Kléberson para o Corinthians por R$ 1 milhão e ele não quis. Enquanto o Santos contratou o Fabiano e o Nenê ele só contratou jogadores desconhecidos como o Jorge Wagner. O pior é que ainda mandou o Deivid embora. Esse Citadini não sabe nada de futebol" acusa. O estádio que a Hicks Muse - ex-parceira comercial do clube - prometeu que iria construir e ficou só na promessa, também é motivo para aumentar a fúria de Roberto Nunes. "Nosso clube está para completar 100 anos de fundação. Vamos comemorar o centenário onde, no Morumbi? O que complica ainda mais a situação é o Dualib, que se esconde. Parece que quem é o presidente é o Citadini", afirma. Embora seja integrante da Gaviões da Fiel, Roberto Nunes jura que não foi influenciado pela organizada. Também garante que não está recebendo apoio da uniformizada. "A idéia foi minha. Estou aqui por conta própria. Alguns amigos estarão aqui do meu lado durante a madrugada", disse. O protesto do acorrentado foi ignorado pelos jogadores e a comissão técnica corintiana. Ninguém quis falar sobre o assunto. Outro assunto proibido no Parque São Jorge é a briga entre Citadini e Joaquim Grava. O único que se dispôs a falar rapidamente sobre o assunto foi o técnico Geninho. "A saída do Joaquim Grava não deixou nenhuma seqüela no elenco. Sinceramente, esse assunto não afetou o nosso trabalho" disse o treinador.