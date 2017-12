Citadini só fala na reunião de amanhã Assim que terminou uma entrevista que o irariano Kia Joorabchian deu à TV Globo, o vice-presidente de Futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, fez questão de interromper o seu almoço e ligou para a emissora. "O que foi isso, um programa eleitoral gratuito da MSI?" indagou o dirigente. Citadini é o único membro da Diretoria corintiana contra a parceria. O dirigente até participou das primeiras reuniões, ao lado do presidente Alberto Dualib. Mas quando percebeu que havia sérios riscos de credibilidade em jogo, o vice-presidente de Futebol corintiano, que é também membro do Tribunal de Contas do Estado, resolveu se distanciar das negociações. Por questões pessoais, Citadini não aceita falar sobre a parceria. Mas prometeu dar a sua opinião na reunião de amanhã à noite no Conselho Deliberativo. O cartola será bem direto em seu discurso contrário à parceria. E também votará contra. "Achei melhor que essa negociação fosse conduzida diretamente pelo presidente Alberto Dualib", costuma dizer o dirigente a qualquer pessoa que lhe pergunta as razões pelas quais abandonou as negociações. Além de tudo, Citadini sabe que se a parceria for aprovada deve ser afastado do cargo, como vice-presidente de Futebol profissional. A partir da parceria, o clube passará a ter dois representates junto ao ´Novo Corinthians´: o vice-presidente eleito Nesi Curi, inimigo declarado de Citadini, e muito provavelmente Andres Sanches, conselheiro que tem participado ativamente das negociações - e que até o final do primeiro semestre era um dos principais líderes do movimento de oposição. Nesi e cia., porém, não conseguirão se livrar totalmente de Citadini. Como um dos três vice-presidentes da Diretoria eleitos, o dirigente tem direito adquirido até o final da gestão Dualib. Os outros dois vice-eleitos são o próprio Nesi e o jurista Clodomil Antonio Orsi. Discretamente, Citadini tem apoiado as ações de Romeu Tuma Júnior e dos demais conselheiros que se apõe à parceria. O secretário do Conselho Deliberativo, Wílson Cañedo, é outro forte opositor ao acordo com a MSI. Cañedo, aliás, planeja entrar com uma medida cautelar impedindo a participação de 26 conselheiros e vice-presidentes que recebem salário do Corinthians. Alega que são parte interessada e que não podem exercer o direito de voto. "O estatuto permite mas o código civil não", argumenta o conselheiro. Longe da queda-de-braço de seus dirigentes, o time se prepara para enfrentar o Inter de Porto Alegre, domingo, às 16h, no Beira-Rio. De acordo com o técnico Tite, para o Corinthians, é quase uma decisão. "Uma vitória vai nos manter na briga por uma vaga na Libertadores", avisa o treinador.