City abre 2 a 0, cede empate e perde chance de alcançar Chelsea

O Manchester City desperdiçou uma chance preciosa de alcançar o líder Chelsea na tabela do Campeonato Inglês. Jogando em casa, no Etihad Stadium, os atuais campeões abriram 2 a 0 sobre o Burnley na etapa inicial, mas cederam o empate no segundo tempo e tropeçaram na última rodada do ano.

O empate teve gosto amargo porque mais cedo o Chelsea também empatara, ao ficar no 1 a 1 com o Southampton, fora de casa. Estacionado na tabela, o clube londrino poderia ser alcançado pelo Manchester, que não aproveitou a oportunidade. Com os dois empates, o Chelsea lidera com 46 pontos, contra 43 do City. No início do dia, o Manchester United empatou sem gols com o Tottenham, e segue na terceira colocação, com 36 pontos.

Antes da decepção, o Manchester City empolgou a torcida ao abrir boa vantagem no placar sem maior dificuldade. Aos 23, David Silva recebeu dentro da área, girou rapidamente e bateu no canto. Dez minutos depois, Fernandinho ampliou a diferença com um golaço. O brasileiro acertou forte chute de fora da área. A bola ainda acertou o travessão, antes de entrar no ângulo.

Os donos da casa, contudo, não conseguiram sustentar a vantagem. Logo aos 2 minutos do segundo tempo, George Boyd, em posição duvidosa, completou cruzamento rasteiro da esquerda e mandou por baixo do goleiro Hart. E, aos 36, Ashley Barnes enfiou o pé da entrada da área e garantiu um ponto para o Burnley.

Em Londres, o Arsenal venceu a segunda seguida ao derrotar o West Ham por 2 a 1, fora de casa. O time de Arsène Wenger contou com gols de Santi Cazorla, de pênalti, aos 41, e Danny Welbeck, aos 44 minutos do primeiro tempo. Depois do intervalo, os visitantes sofreram forte pressão. Mas o West Ham não conseguiu passar do gol de Cheikhou Kouyate, aos 9 minutos.

Com o segundo triunfo consecutivo, o Arsenal alcançou o Southampton na tabela. Ambos os times têm 33 pontos, mas o rival tem vantagem nos critérios de desempate e ocupa o quarto lugar. O Arsenal é o quinto.

Ainda neste domingo, 28, Aston Villa e Sunderland empataram sem gols, assim como Queens Park Rangers e Crystal Palace. O Stoke City derrotou o West Bromwich por 2 a 0, enquanto o Leicester City bateu o Hull City por 1 a 0.