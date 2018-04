City anuncia renovação com o goleiro Hart até 2019

O Manchester City anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual com o goleiro Joe Hart. Titular da equipe e da seleção inglesa na última Copa do Mundo, o jogador de 27 anos assinou novo vínculo com validade até 2019, apesar da contestação de parte da torcida e da imprensa local.

"O clube está crescendo e eu me sinto realmente sortudo por fazer parte desta caminhada. Eu só quero continuar vencendo com esta equipe e continuar evoluindo", declarou Hart após assinar o contrato.

Hart estreou com a camisa do City em 2006 e exerceu um papel fundamental na transformação do clube desde a aquisição por empresários do Oriente Médio. Sempre titular, chegou a falhar em alguns momentos importantes e figurou na reserva sob o comando do técnico Manuel Pellegrini em algumas poucas partidas, mas recuperou o prestígio e segue dono da posição.