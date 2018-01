City confirma lesão no ligamento do joelho e Gündogan passará por cirurgia

O temor da comissão técnica e dos torcedores do Manchester City foi confirmado nesta sexta-feira com o anúncio da lesão no ligamento cruzado do joelho de Gündogan. O clube inglês comprovou a expectativa após o volante alemão deixar o gramado contundido na vitória por 2 a 0 sobre o Watford, na quarta.

O City não revelou a gravidade da contusão ou tempo previsto para o afastamento de Gündogan, mas o certo é que o jogador precisará ser submetido a cirurgia, o que indica que o problema não é simples. O técnico Pep Guardiola lamentou a contusão e o afastamento de um de seus homens de confiança.

"É tão difícil para ele, é triste para ele. Vamos sentir muito a sua falta. É azar, mas isso é o futebol", declarou. "Agora, nós vamos tentar fazer com que sinta que estamos lá por ele, para que possa voltar com saúde. Ele vai ser operado e estará de volta o mais rápido possível."

Gündogan sofreu a contusão ao cair de mau jeito sobre a perna na partida contra o Watford. Esta é a segunda grave lesão no joelho do jogador, que deslocou a patela jogando basquete antes de se apresentar ao City na pré-temporada. Nos próximos dias, ele será submetido a novos exames para saber o grau exato do problema.