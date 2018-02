City goleia Bolton e assume quarta posição na Inglaterra

O Manchester City goleou o Bolton por 4 a 2 em partida válida pela 16.ª rodada do Campeonato Inglês e assegurou a quarta posição da competição, um dia antes dos clássicos envolvendo Arsenal, Manchester United, Chelsea e Liverpool. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados Jogando em casa, o time do brasileiro Elano abriu o marcador logo aos 7 minutos com Bianchi, porém o senegalês Diouf empatou para o Bolton aos 31. E a equipe visitante chegou a virar com um gol de Nolan um pouco antes do intervalo. Porém, o Manchester City empatou aos 3 do segundo tempo, graças a um gol contra de Michalik. E já na metade final da segunda etapa, os donos da casa garantiram a vitória graças a gols de Vassell e de Etuhu. Já o Tottenham dependeu de um gol do atacante búlgaro Berbatov, a nove minutos do final, para vencer o Portsmouth por 1 a 0. Quem também se destacou nesta rodada foi o atacante paraguaio Roque Santa Cruz, que balançou as redes adversárias três vezes, mas que não conseguiu impedir a derrota por 5 a 3 do Blackburn para o penúltimo colocado Wigan, que contou com três gols do inglês Bent, mais um de Landzaat e outro de Scharner. O Everton bateu o West Ham por 2 a 0 com gols de Aiyegbeni Yakubu e de Andrew Johnson e assumiu a sexta posição da classificação. Encerrando os jogos deste sábado, o Newcastle venceu o Fulham por 1 a 0 com um gol de pênalti de Barton no último minuto.