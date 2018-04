City vai oferecer R$ 100 milhões por são-paulino Militão, diz jornal inglês

O Manchester City, time dirigido por Pep Guardiola, está disposto a investir 20 milhões de libras (R$ 96 milhões) na contratação de Éder Militão, defensor do São Paulo. O interesse foi divulgado pelo jornal britânico Daily Mail nesta quarta-feira.

De acordo com a publicação, Militão seria uma das prioridades para a reformulação que será iniciada no clube após a eliminação na Liga dos Campeões - a equipe perdeu os dois jogos das quartas de final para o Liverpool. Ele teria sido indicado pelo próprio Guardiola.

Volante de origem, o jogador de 20 anos também atua como lateral-direito. Essa versatilidade é um dos diferenciais do atleta, que também teria despertado o interesse do Porto, de Portugal. Seu contrato com o São Paulo vai até janeiro de 2019, mas o clube já iniciou as negociações para estender o vínculo.

Promovido ao elenco principal em 2017, o atleta títulos nas categorias de base do clube e pela seleção brasileira: Copa RS Sub-17 (2015), Campeonato Paulista Sub-17 (2015), Torneio de Suwon Sub-17 pela Seleção Brasileira (2015), Campeonato Paulista Sub-20 (2016) e Copa do Brasil Sub-20 (2016).