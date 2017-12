Claiton assina com o Santos por dois anos Claiton esteve nesta terça-feira em sigilo no CT Rei Pelé, fez os exame médicos e assinou contrato para defender o Santos nos próximos dois anos. Para chegar a isso, rescindiu seu compromisso com o Internacional de Porto Alegre e os santistas envolveram dois atletas por empréstimo de um ano. Wellington é um deles e já está com tudo acertado, enquanto o centroavante William aguarda a chegada de seu procurador para negociar a transferência para o Sul, segundo informou nesta terça-feira o empresário de Claiton, Luiz Alberto Araújo, o Luisão. Logo depois de assinar o contrato Claiton voltou para Porto Alegre e só deverá se apresentar no Santos dia 5 de janeiro, junto com todo o grupo. Ele é o terceiro reforço santista para a próxima temporada. O lateral Paulo César e o goleiro Mauro chegaram antes. Na outra ponta, o clube contabiliza a saída de Fabiano para o Albacete e a de Fábio Costa para o Corinthians.