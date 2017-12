Claiton está acertado com o Santos O volante Claiton confirmou nesta segunda-feira que tem um acordo com o Santos para jogar a temporada de 2004 na Vila Belmiro. A transferência só depende agora do Internacional, que queria uma compensação em dinheiro, mas vai confirmar o negócio nesta terça-feira escolhendo dois dos três jogadores que o Santos disponibilizou para uma troca: Wellington, William e Jerry. Jogador formado nas categorias de base do Internacional, Claiton faz 26 anos em janeiro de 2004, e não conta com a unanimidade dos colorados. Como costuma esbanjar garra e dedicação ao clube, de quem se diz torcedor, é visto como um símbolo quando as coisas vão bem. Mas como não tem um índice exuberante de acerto nos passes e lançamentos, é um dos primeiros a ser criticado quando o time não se acerta em campo. Além do Internacional, Claiton jogou no Vitória em 2000. Outro jogador vinculado ao Internacional, o atacante Leandrão, que atuou pelo Botafogo neste ano, vai para um time da Coréia do Sul em 2004.