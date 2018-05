Claiton trabalha para jogar no Atlético-PR em 2010 O volante Claiton retornou ao Atlético Paranaense no segundo semestre de 2009, mas ainda não pode fazer a sua reestreia. Contundido, o meio-campista teve que passar por cirurgia no tendão de Aquiles do pé direito. Agora, trabalha para atuar no início de 2010. A previsão do departamento médico é que ele possa atuar em fevereiro.