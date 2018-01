Clássico abre a Liga dos Campeões Nada como um clássico entre duas das equipes mais milionárias do mundo para abrir a competição de clubes mais charmosa e importante da Europa. Começa nesta terça-feira a 48ª edição da Liga dos Campeões, que vai até o dia 28 de maio, dia da final, em Manchester, e a partida entre Roma e Real Madrid é o grande destaque da primeira rodada, às 15h45, com ESPN Internacional. O "dream team" do Real Madrid, último campeão, corre em busca do 10º título do torneio. Ganhou três das últimas cinco disputas - 98, 2000 e 2002. É o clube que mais venceu a competição. A Roma, ao contrário, tenta a inédita conquista. Na última edição, coincidentemente, as duas equipes fizeram a partida inaugural. Foi no fatídico 11 de setembro - dia dos atentados terroristas em Nova York -, em Roma, e o time espanhol levou a melhor: 2 a 1. Leia mais no Jornal da Tarde