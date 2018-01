Clássico abre Copa dos Campeões A Copa dos Campeões, principal torneio de clubes europeus começa nesta terça-feira, e em grande estilo. Na abertura, pelo Grupo A, acontece o clássico entre a Roma, campeã italiana, e Real Madrid, detentor do título Espanhol, no Estádio Olímpico. Na outra partida da chave, o Locomotiv pega o Anderlecht. Outros jogos, pelo Grupo B: Liverpool x Boavista e Dynamo Kiev x Borussia Dortmund; no C: Shalke 04 x Panathinaikos e Mallorca x Arsenal; e no D: Nantes x PSV e Galatasaray x Lazio.