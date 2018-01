Clássico agita a rodada na Itália Um confronto entre dois grandes que vivem situações opostas. Assim será a partida deste sábado entre Juventus e Roma, às 15h30 (de Brasília, com PSN), no estádio Delle Alpi, em Turim, pela quinta rodada do Campeonato Italiano. De um lado a Juve tenta se manter na liderança (divide a primeira colocação com Inter e Milan, com 10 pontos). Do outro, a atual campeã italiana luta para voltar aos tempos de vitórias e sair da incômoda 11ª colocação (cinco pontos). O jogo também marcará o confronto de dois goleadores sul-americanos: o chileno Marcelo Salas pela Juve e o argentino Batistuta - que não marca há oito partidas - pela Roma. Mas o técnico Marcello Lippi, da Juve, tem uma dúvida no ataque: ele não decidiu se o companheiro de Del Piero será Marcelo Salas ou o francês David Trezeguet. Parece que um rodízio entre os três jogadores foi a solução encontrada. Desta forma, Salas seria o provável companheiro de Del Piero - Trezeguet atuou no último jogo, contra o Rosenborg, pela Liga dos Campeões da Europa. A equipe de Turim estará desfalcada do volante holandês Davids e do zagueiro uruguaio Montero, suspenso. Na Roma, mesmo com a vitória sobre a Fiorentina, semana passada, a situação não é das melhores. O time tem apenas cinco pontos e o seu principal goleador, Batistuta, atravessa uma das piores fases de sua carreira. O treinador Fabio Capello, como era de se esperar, prevê muitas dificuldades contra o líder, e reconhece o fraco desempenho do time neste início de temporada. "A Juventus é uma equipe dura e compacta. Tem mais força que o time do ano passado. Os números falam por si só. A vitória seria importante para nós, seria muito bom psicologicamente, mas devo reconhecer que não somos a mesma equipe da última temporada." Capello não poderá escalar o zagueiro brasileiro Antônio Carlos, suspenso por três jogos depois que imagens da tevê o flagraram dando uma cusparada em Vanoli, da Fiorentina. Os brasileiros Cafu e Lima estão confirmados. No domingo, a Inter, sem Ronaldinho, defende a liderança contra o Bologna, em Milão. O técnico argentino Héctor Cúper tem uma dúvida no ataque. O brasileiro Adriano deixou o jogo contra o Brasov, da Romênia, quinta-feira, sentindo fortes dores lombares. Assim, a dupla titular deverá ter Ventola e Kallon, que é um dos artilheiros do campeonato com quatro gols. O Milan joga fora de casa contra o Perugia, também de olho na liderança. A Lazio tenta, contra o Parma, a sua primeira vitória no campeonato. A novidade poderá ser a estréia do meia Liverani, que na quinta-feira foi comprado do Perugia por US$ 13,5 milhões. "Estou muito feliz por ter vindo para cá. Falava-se muito na minha transferência, mas a Lazio não aparecia entre os clubes interessados. Foi uma ótima surpresa ter sido contratado pela Lazio."