Clássico alemão tem cinco brasileiros A partida de maior destaque da sétima rodada do Campeonato Alemão reunirá Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, em Dortmund. Em campo, um confronto entre brasileiros. Pelo Borussia, Amoroso, Dedê e Evanílson. Pelo Bayer, Lúcio e Zé Roberto. O time de Leverkusen está na vice-liderança da competição, com 14 pontos. O Bayern de Munique, de Élber, terceiro colocado com 13 pontos, enfrenta, fora de casa, o Energie Cottbus. Leia a íntegra no Jornal da Tarde.