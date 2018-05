Clássico carioca entre Vasco e Flamengo terá reforço da PM

Vasco e Flamengo se enfrentam às 17h deste domingo, pela 4.ª rodada do Campeonato Carioca. O clima de rivalidade habitual no gramado se acirrou nos bastidores porque a partida será realizada em São Januário, onde não ocorria desde 22 de outubro de 2005.

Como o Engenhão está em obras para a Olimpíada e o Maracanã não é usado devido à indefinição sobre a gestão do estádio (pelo consórcio privado ou pelo governo do Estado do Rio), o clássico que opõe as duas maiores torcidas do Rio vai ocorrer no estádio do Vasco, que é menor e fica em meio a ruas estreitas que dificultam o policiamento. Na partida de 2005, quando o Vasco abriu 2 a 0, torcedores vascaínos lançaram um rojão contra os rivais flamenguistas, que reagiram tentando derrubar o alambrado divisor das torcidas. A confusão demorou a ser controlada.

Por causa disso, na última quinta-feira o Ministério Público do Rio (MP-RJ) questionou a realização do clássico no estádio e sugeriu à Federação de Futebol do Rio que transferisse a partida. Como a venda de ingressos já havia começado e não há pendências contra São Januário, a entidade confirmou o palco do clássico, para o qual foram colocados à venda 18.900 ingressos – 17 mil para vascaínos e 1.900 para flamenguistas.

A segurança caberá a 500 policiais militares, que vão escoltar os flamenguistas por trajeto não divulgado para evitar que rivais tentem interceptá-los. Proporcionalmente ao público estimado, o número de policiais é maior do que na partida mais recente entre os clubes, no Maracanã.

Ao saber que o Ministério Público temia pela segurança dos torcedores, o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello, enviou dois ofícios, pedindo à PM reforço do policiamento e ao MP-RJ esclarecimentos quanto aos riscos da realização do jogo no estádio.

Na última sexta-feira, enquanto o técnico flamenguista Muricy Ramalho elogiava o estádio vascaíno e afirmava, em entrevista coletiva, que estava ali (na coletiva) para evitar que jogadores dessem declarações polêmicas quanto ao palco do clássico, o presidente do Vasco, Eurico Miranda, reclamava de Bandeira de Mello.

"Minha chateação é que o presidente do Flamengo nunca contribuiu para o futebol do Rio. Eles deviam saber que não têm estádio. Eles deveriam estar agradecidos pelo fato de ter um estádio onde se pode ter um jogo de futebol. Na cabeça dele (Bandeira de Mello) o estádio não serve, aí vem o treinador (Muricy) e diz que o estádio tem um gramado ótimo. Ele tem que conversar com o treinador", afirmou Eurico. "O que ele acha? Que o torcedor do Fla que vier aqui é bandido? Que vai atacar os moradores da redondeza? A que isso leva? Leva a afugentar o torcedor do jogo", concluiu o vascaíno.

O JOGO

Bastidores à parte, a dupla tem tido bom desempenho na temporada. Pelo Grupo A, o Vasco é líder, com três vitórias em três jogos. Já o Flamengo, apesar dos números ruins nos amistosos da pré-temporada, tem convencido no Estadual, com a vice-liderança e 7 pontos, e também na Copa Sul-Minas-Rio.

Mantido no cargo mesmo após o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho não poderá contar com o zagueiro Luan, expulso na vitória sobre o Volta Redonda, e deve escalar Rafael Vaz. Jomar também é opção. No ataque, Eder Luís tem um incômodo na coxa direita e é dúvida. Caso não atue, Matheus Pet e Yago Pikachu disputam a vaga.

No Flamengo, o técnico Muricy Ramalho tem força máxima e escala a mesma equipe dos últimos jogos, com Emerson, Marcelo Cirino e Guerrero no ataque. Na última quarta-feira, o trio teve bom desempenho na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa.