Clássico catarinense na Série B O clássico catarinense entre Avaí e Criciúma é o principal destaque desta terça-feira, na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Outro jogo que começa às 20h30 envolve dois tradicionais clubes nordestinos: Náutico e CRB. O Avaí volta a se apresentar diante de sua torcida, no Estádio da Ressacada, para se reabilitar da derrota para o CRB, em Maceió. Apesar do tropeço, o time ocupa a boa sexta posição, com nove pontos, na zona de classificação. O seu rival venceu a Anapolina, contando com muita sorte na estréia do técnico Dorival Júnior. Mesmo assim, com seis pontos, ocupa apenas a 20ª posição, na zona do rebaixamento, um ponto a mais do que Ceará e Guarani. Em Recife, no Estádio dos Aflitos, o Náutico recebe o CRB. O time pernambucano defende o 12º lugar, com sete pontos, e está animado pelo heróico empate conquistado, em Porto Alegre, diante do Grêmio, quando perdia por 2 a 0 e com um jogador a menos. Seu grande trunfo é o atacante Kuki, artilheiro da competição, com seis gols, dois deles marcados no Estádio Olímpico. O CRB vem de três vitórias consecutivas e está no quarto lugar, com 11 pontos. A sua última vítima foi o Avaí. Antes venceu Vila Nova e Caxias, ambos fora de casa. A Série B é comandada pelo futebol paulista com Santo André na liderança, com 14 pontos, seguido pela Portuguesa, com 13, ao lado do Santa Cruz. O Ituano, com oito pontos, em oitavo lugar, também está na zona de classificação. Curiosamente, três paulistas ocupam a zona do rebaixamento: Guarani (cinco pontos), Paulista e Marília (sete pontos). O União Barbarense é o 12º colocado, com sete pontos.