Clássico com Arsenal é a chance do Chelsea Londres vai parar para acompanhar o clássico entre Arsenal e Chelsea, neste domingo, às 9h30 (com ESPN Brasil), pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. A partida pode colocar fim ao sonho do Chelsea em permanecer na luta pelo título. Com 55 pontos, a equipe do magnata russo Roman Abramovich está seis pontos atrás do líder Arsenal. Além disso, o Manchester United, segundo colocado com 56 pontos, dificilmente perderá para o Leeds United, em casa. "Se vencermos, a diferença será pequena. Se o Arsenal ganhar, ficará praticamente impossível tirar a diferença de nove pontos", reconhece o técnico italiano Claudio Ranieri, do Chelsea.