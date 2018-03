Clássico da B1 termina empatado O clássico regional entre Mauaense e Palestra terminou empatado sem gols, neste sábado, em Mauá, deixando a definição da classificação para a próxima fase na última rodada do Campeonato Paulista da Série B1 - quarta divisão. O empate levou o Mauaense à quarta colocação do grupo, com 19 pontos. Se vencesse já teria antecipado a quarta vaga do Grupo 2 com uma rodada de antecedência. Agora terá, pelo menos, que arrancar um empate com o União Mogi, em Mogi das Cruzes. O Palestra ficou na quinta colocação com 16 pontos. Para obter a classificação, o time do ABC precisa vencer o XV de Caraguatatuba, na rodada final, e torcer contra União Mogi, Mauaense e Capivariano. As outras sete partidas desta penúltima rodada serão disputadas todas na tarde deste domingo às 15 horas.