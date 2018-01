Clássico da capital é destaque da A2 O clássico paulistano entre Juventus e Nacional é a grande atração entre os quatro jogos deste sábado que dão seqüência à 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A2. O confronto, marcado para as 15 horas, na Rua Javari, terá transmissão da TV Cultura. Na classificação do grupo 2, o Juventus ocupa a vice-liderança com 21 pontos, enquanto o Nacional está na terceira colocação, com dois pontos a menos. Os dois estariam, neste momento, classificados à segunda fase, que vai receber apenas os quatro primeiros colocados de cada chave. No mesmo horário, também pelo grupo 2, o Bragantino enfrentará o Guaratinguetá, em Bragança Paulista. Enquanto o Bragantino está na quarta posição, com 18 pontos, e luta para permanecer no pelotão dos que avançam à segunda fase, o Guará ocupa um modesto oitavo lugar, com 12 pontos, e enfrenta dificuldades financeiras, com salários atrasados e até uma greve de jogadores durante a semana. Pelo grupo 1, acontecem outras duas partidas. Em Ribeirão Preto, às 16 horas, o Comercial (em quarto, com 17 pontos) irá receber o Mirassol (em sexto, com 16 pontos). E às 20 horas, o Taquaritinga (terceiro com 18 pontos) receberá o Botafogo (sétimo, com 12 pontos). A rodada se encerra no domingo, com outros cinco jogos.