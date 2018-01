Clássico da Copa FPF é atração na TV O clássico entre os times "B" de Palmeiras e Corinthians, no Parque Antártica, é a principal atração da manhã deste domingo pela nona rodada da Copa Federação Paulista de Futebol (FPF). O jogo terá transmissão ao vivo pela Rede Vida, a partir das 10h45. O Corinthians tem a melhor campanha da competição, com 17 pontos, na liderança do Grupo 3. O Palmeiras, que tem um jogo a menos, é o lanterna, com apenas quatro pontos. "Estamos jogando com um time praticamente juvenil", justifica o técnico Wilson Coimbra. Além do clássico paulistano, acontecem outras sete jogos, seis deles pela manhã para evitar confronto com o jogo do Brasil pelas Eliminatórias. Às 10h, o Mirassol receberá o invicto Oeste. Pouco depois, às 11h, a Ferroviária enfrentará o Rio Claro, em Araraquara; o Marília terá pela frente o Rio Preto; a Portuguesa jogará no Canindé contra o Independente de Limeira; o Santos irá enfrentar o Juventus, na Vila Belmiro; e o Ituano irá atuar diante de sua torcida contra o Bragantino. Fechando a rodada, às 19h, o Comercial receberá o Sertãozinho. Confira os jogos deste domingo pela nona rodada: 10h - Mirassol x Oeste; 10h45 - Palmeiras x Corinthians (Rede Vida); 11h - Ferroviária x Rio Claro, Marília x Rio Preto, Ituano x Bragantino, Portuguesa x Independente, Santos x Juventus; 19h - Comercial x Sertãozinho.