Clássico da Segundona agita São Paulo Depois de seis meses, o técnico Levir Culpi estava de volta ao Parque Antártica. Agora, comandando o Botafogo, que assim como o Palmeiras, amarga a incômoda realidade de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Na entrada em campo, não ouviu protestos, muito menos elogios da torcida palmeirense, que correspondeu as expectativas e lotou o estádio (27.721 pagantes). "A torcida palmeirense é excepcional. Nunca tive problemas com ela. Todos sabem que no Palmeiras existe um problema de ´acúmulo´", criticou Levir, demonstrando sua insatisfação com a diretoria do Palmeiras durante os três meses que comandou o time, ano passado. "Mas tomara que tudo dê certo para o Botafogo, e para o Palmeiras também, voltar à Primeira Divisão." Porém, o empate por 0 a 0 no reencontro de Levir com o Palmeiras foi bom apenas para o time carioca, que conseguiu somar um ponto, longe de casa. Nas arquibancadas, o resultado não agradou em nada a maioria dos torcedores. Ao final do jogo, a torcida palmeirense estava rachada. Enquanto a organizada Mancha Alviverde cantarolava incentivando o time, mesmo após o término da partida, o restante vaiava. Palmeirenses xingavam palmeirenses. E a organizada aturou a revolta dos outros torcedores que não gostaram do que viram. Afinal, o clássico Palmeiras e Botafogo foi a grande atração da tarde de sábado em São Paulo. O entusiasmo do palmeirenses em, finalmente, jogar com um velho conhecido da Série A congestionou o trânsito nas proximidades da Rua Turiassu. O problema da falta de estacionamento fazia com que as ruas próximas ao Parque Antártica ficassem entupidas de carros aglomerados em busca de qualquer espaço que fosse possível parar. Os flanelinhas trabalhavam à vontade, extorquindo o quanto achavam necessário. Os pouco menos de dez mil ingressos que haviam restado nas bilheterias, desapareceram horas antes de o jogo começar. Obedecendo o Estatuto do Torcedor, o Palmeiras espalhou orientadores por todo o estádio para auxiliar os torcedores. A polícia teve trabalho para acalmar os ânimos daqueles que ficaram do lado de fora, depois que o portão principal foi forçado. A maioria das rádios também deixaram de transmitir a partida do Brasil - contra os Estados Unidos, pela Copa das Confederações - para acompanhar o clássico da Segunda Divisão. Com o jogo rolando, a torcida não parava de incentivar. Cantava o quanto podia para ver o Palmeiras vencer o Botafogo. Mas com o passar do tempo e o 0 a 0 no placar, a insatisfação aumentava. Ao final do primeiro tempo, gritos pedindo a entrada de Muñoz. Jair atendeu o pedido e colocou o colombiano no segundo tempo. Mesmo assim, o Palmeiras não conseguia envolver o adversário. Minutos depois, a torcida voltou a reivindicar mais uma alteração. Desta vez, queriam Pedrinho. Picerni atendeu e colocou o meia no lugar do jovem Diego Souza, que não realizava um bom jogo. A aflição aumentava, principalmente quando os atacantes do Botafogo chegaram duas vezes na cara do goleiro Marcos, mas não souberam aproveitar a oportunidade.