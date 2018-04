Clássico da semifinal da Copa SP será às 21h de terça

SÃO PAULO - A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou nesta segunda-feira a tabela das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior e definiu que os dois jogos serão disputados nesta terça-feira. A partida entre Palmeiras e Santos será disputado a partir das 21 horas.

O clássico paulista das semifinais da Copa São Paulo vai ser realizada na Arena Barueri, que recebeu todas as partidas do Palmeiras na competição, incluindo o confronto com o Cruzeiro, que classificou o time. Já o Santos vinha jogando no Estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna.

A partida entre Bahia e Goiás, a outra semifinal da Copa São Paulo, será disputada às 16 horas desta terça-feira no Estádio Nicolau Alayon, na capital. O estádio paulistano sediou o jogo das quartas de final entre Bahia e Grêmio, disputado no último domingo.