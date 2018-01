Clássico da semifinal da Taça Rio será na quarta-feira Vasco x Botafogo e Volta Redonda x Cabofriense foram as equipes classificadas à semifinal da Taça Rio, neste domingo, após a última rodada da primeira fase do segundo turno do Campeonato Carioca. Na quarta-feira, o clássico será disputado no Maracanã e o atacante Romário terá mais uma oportunidade para marcar o milésimo gol. No dia seguinte, será a vez dos clubes de menor investimento decidirem um lugar na final. Mesmo com a derrota para a Cabofriense, por 2 a 1, o Vasco terminou na segunda colocação do grupo B, com dez pontos, dois a menos que o líder Volta Redonda. O time da Cidade do Aço conseguiu ser o vencedor, após derrotar o Americano, por 2 a 1. Só que para os vascaínos a classificação não deverá amenizar o clima no clube, por causa das declarações de Romário, que foi a Cabo Frio assistir ao confronto contra a Cabofriense. O artilheiro fez críticas ao atacante Leandro Amaral, além do técnico Renato Gaúcho, que admitiram durante a semana que o clima de ?oba-oba? por causa do feito histórico está prejudicando o Vasco. ?Não tenho atrapalhado e a busca pelo milésimo gol não atrapalha em nada. Time grande vive de pressão. Quem não estiver satisfeito, pede para ir embora. Isso vale tanto para jogador quanto técnico?, disparou Romário. ?Também vale (para o Leandro Amaral) e o Renato. Claro que não estou atrapalhando. Ninguém é burro.? Enquanto Renato Gaúcho terá que resolver mais este problema, no grupo A, o Botafogo, o primeiro, com 16 pontos, virá embalado para enfrentar o Vasco, principalmente, após a vitória, por 6 a 2, sobre o Nova Iguaçu, domingo. O segundo lugar da chave ficou justamente com a Cabofriense, que derrotou os vascaínos e se classificou por ter melhor saldo de gols que o Madureira - ambos terminaram empatados com 12 pontos.