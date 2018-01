Clássico da Série B testa propostas Palmeiras e Botafogo disputam neste sábado, às 16 horas, no Palestra Itália, o encontro mais esperado da Série B do Campeonato Brasileiro. Será um jogo de reencontros e lembranças para a torcida palmeirense e integrantes das duas equipes que, para voltar à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro, apostam em propostas totalmente divergentes. O técnico do Palmeiras, Jair Picerni, passou a semana rejeitando o título de ?clássico? que vem sendo dado ao confronto, apesar de respeitar o Botafogo. Ao mesmo tempo, declarou que será um jogo fundamental para o time. ?A paciência do torcedor está no limite?, disse o treinador fazendo referência aos dois empates obtidos em casa, anteriores à vitória por 5 a 0 sobre o Mogi Mirim semana passada. Picerni sabe que os palmeirenses não vão perdoar novo tropeço. Para voltar à Série A, o técnico não menospreza a técnica, mas aposta muito no jogo físico, onde o resultado pode ser revertido na base da raça. Por isso a maior parte do grupo palmeirense é formada por jovens como o meia Diego Souza, o volante Alceu e o atacante Vágner, todos de 19 anos. ?Na Série B, o time tem de buscar o resultado do começo ao fim, usar os flancos e se impor?, diz Picerni. Por coincidência, o trio buscava uma vaga no time titular no ano passado quando foi afastado pelo atual técnico do Botafogo, Levir Culpi, então treinador do Palmeiras. ?Não tenho nada pessoalmente contra o Levir, mas não vou esconder que fiquei chateado por ter sido mandado de volta para os juniores?, confessou Alceu. Vágner foi quase irônico. ?O que eu lembro da passagem do Levir por aqui? Nada.? Mas, certamente, a torcida, que deve lotar o Palestra Itália, ainda não esqueceu que foi sob o comando de Levir que o time caiu para a Segunda Divisão. Há inclusive, o temor que o técnico seja hostilizado na primeira partida contra o ex-time, mas Picerni, que pode usar Adãozinho tanto na posição de volante quanto de zagueiro, prefere deixar o assunto de lado e evitar comparações. ?Até porque muitos jogadores não estavam aqui.? O técnico recebeu notícias animadoras. Segundo o médico do Palmeiras, Maurício Bezerra, é grande a probabilidade do goleiro Marcos, com uma contusão lombar, participar da partida. ?Eu diria que as chances estão entre 70% e 80%?, avaliou. ?Mas o caso de Alessandro é mais grave. Eu diria que as chances dele seriam de uns 50%?, afirmou. Depois de quase um mês contundido, o volante Magrão volta ao time titular.