Clássico das Estâncias é destaque da B2 O ?Clássico das Estâncias" é o único jogo deste sábado à tarde pelo Campeonato Paulista da Série B2, a quinta divisão estadual. Às 15 horas, o Serra Negra recebe o Águas de Lindóia. As duas cidades são separadas por apenas 8 quilômetros. E, naturalmente, são rivais. O técnico do Águas de Lindóia é Parraga, ex-centroavante da Ponte Preta na década de 70. Éder Taques, do Serra Negra, foi treinador de sucesso no Mato Grosso e agora inicia a carreira no futebol paulista. A rodada será completada domingo com três jogos: Elosport x Barueri, Joseeense x Jalesense e Pirassununguense x Itararé.