Clássico de domingo agita a Alemanha A 25ª rodada do Campeonato Alemão começa neste sábado, mas no país só se fala do jogo de domingo entre os líderes Bayern de Munique e Schalke 04, que será em Gelsenkirchen. A 10 rodadas do final, os dois têm sete pontos de vantagem sobre o Werder Bremen e são apontados como os únicos candidatos ao título. A TV alemã tem mostrado com insistência cenas da rodada final do campeonato de 2001, em que o Schalke chegou em vantagem mas acabou perdendo o título para o Bayern de Munique. "A tevê não precisa ficar me lembrando disso, ainda tenho as imagens bem vivas na minha cabeça", disse o atacante dinamarquês Ebbe Sand, companheiro de Aílton no ataque do Schalke. O Bayern vive um ótimo momento. No meio da semana, classificou-se para as quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa, ao eliminar o Arsenal. "Não podemos evitar a euforia", disse o presidente Karl-Heinz Rummenigge. Confira os jogos do sábado no Campeonato Alemão: Bielefeld x Hamburgo, Bayer Leverkusen x Hertha Berlin, Freiburg x Nuremberg, Hansa Rostock x Bochum, Kaiserslautern x Moenchengladbach, Werder Bremen x Mainz e Wolfsburg x Hannover.