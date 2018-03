Clássico de domingo é atração na Itália O clássico de domingo entre Juventus e Milan é a atração da rodada do Campeonato Italiano. Se ganhar, o time de Turim diminuirá para três pontos sua desvantagem em relação ao líder do campeonato e também ajudará a Roma, que está a cinco pontos do Milan e jogará fora de casa, também no domingo, contra a Reggina. Neste sábado, jogam: Sampdoria x Bologna e Empoli x Lecce. Outros jogos de domingo: Inter x Chievo, Lazio x Udinese, Parma x Brescia, Perugia x Modena e Siena x Ancona.