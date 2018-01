Clássico de Madri mobiliza a polícia Real Madrid x Atlético de Madri é um dos mais importantes clássicos do futebol da Espanha. O duelo dos velhos rivais chama a atenção de torcedores e imprensa, mas também deixa as autoridades em estado de alerta. Para evitar brigas entre fãs e garantir a segurança de quem for ao estádio Santiago Bernabéu, mais de 700 pessoas vão ter trabalho dobrado neste domingo. Os organizadores não querem dar espaço para surpresas. Por isso, enquanto os técnicos Vicente del Bosque e Luis Aragonés prometem escalar o que têm de melhor, fora do campo estarão em ação 500 policiais, 140 seguranças particulares, além de 100 voluntários ligados a serviços de emergência - médicos, Cruz Vermelha, Defesa Civil. A ?operação de guerra? começa pela manhã e termina muito depois do jogo - marcado para as 20h30 locais (17h30, horário de Brasília e com transmissão ao vivo pela ESPN Internacional). Vicente Del Bosque não tem do que reclamar. Desta vez, pode dispor de seus principais jogadores, já que os titulares estão em boas condições físicas e ninguém cumpre suspensão. Salvo imprevistos, o vice-líder do campeonato, com 36 pontos, começa o confronto madrileno com Casillas; Salgado, Helguera, Hierro e Roberto Carlos; Makelele, Flávio Conceição, Figo e Zidane; Raúl e Ronaldo. Aragonés tende a repetir escalação, pela primeira vez no atual torneio. O treinador gostou do desempenho da equipe, na vitória por 3 a 1 sobre o La Coruña e joga suas fichas em Burgos; Contra, Sergi, Garíca Calvo e Hibic; Albertini, Emerson, Luís García e Jorge; José Mari e Fernando Torres. O Atlético de Madri tem 24 pontos, está em 8º lugar e joga sua última chance de ainda brigar pelo título deste ano. A rodada será completada por La Coruña (29) x Athletico Bilbao (21), Santander (20) x Betis (27), Rayo Vallecano (18) x Valladolid (21), Mallorca (26) x Recreativo Huelva (10), Sevilla (21) x Malaga (20) e Villarreal (21) x Espanyol (16).