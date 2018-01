Clássico de Manchester fica no empate O Manchester United só empatou, neste domingo, diante do Manchester City, em jogo válido pela 26ª rodada do Campeonato Inglês. O holandês Ruud Van Nistelrooy abriu o placar, aos 18 minutos do primeiro tempo, para o Manchester United. Shaun Goater empatou aos 41 minutos. Com este resultado, o Manchester soma 54 pontos, dois a menos que o líder Arsenal, que joga neste domingo, completando a rodada, diante do Newcastle.