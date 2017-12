Clássico de Manchester tem confusão no vestiário e pode render punição aos clubes

Jogadores e membros da comissão técnica do Manchester United e do Manchester City se envolveram em uma confusão nas proximidades dos vestiários do Old Trafford após o clássico de domingo, válido pelo Campeonato Inglês, algo que será alvo de uma investigação da Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês).

A FA explicou que está em busca de evidências e também de explicações dos clubes sobre os incidentes, ocorridos após a vitória do Manchester City por 2 a 1, resultado que levou o time a abrir uma vantagem de 11 pontos na liderança do torneio nacional. A entidade também pediu acesso às imagens de TV. Porém, o árbitro do clássico, Michael Oliver, não incluiu o incidente no seu relatório do jogo.

As informações da imprensa britânica e de pessoas que acompanharam os incidentes são de que cerca de 15 pessoas se envolveram na confusão, ocorrida nas proximidades do vestiário visitante, onde música alta estava sendo tocada. E a comemoração do City teria irritado o técnico José Mourinho e outros membros do United.

O treinador português, inclusive, teria discutido com o goleiro brasileiro Ederson, do City. E o auxiliar técnico do clube vencedor, o ex-jogador Mikel Arteta, acabou sofrendo um corte na sua testa durante a confusão.

O triunfo no clássico deixou o City com 46 pontos, na liderança do Campeonato Inglês, com uma vantagem de 11 para o rival de Manchester, que ocupa a segunda posição após 16 rodadas disputadas, o que deixa o time dirigido por Pep Guardiola em ótima condição na briga pelo título nacional.