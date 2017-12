Clássico de opostos em Rio Preto Irritado com a obrigação de enfrentar a Portuguesa em São José do Rio Preto, o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, deu ao clássico de hoje, às 16h, pelo Rio-São Paulo, uma importância exagerada. "Este será um jogo importantíssimo para nós, decisivo." Tarimbado, quer evitar que seus jogadores menosprezem o adversário, abalado por três derrotas consecutivas no torneio, todas por goleada. Nem mesmo a liderança isolada com 22 pontos, dois a mais que o São Paulo, é capaz de fazê-lo mudar de opinião. Leia mais no Jornal da Tarde