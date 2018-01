Clássico de opostos no Rio de Janeiro Botafogo e Flamengo fazem o clássico carioca dos opostos, neste domingo, às 16h, no Estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador. Com 28 pontos, o Alvinegro tenta se aproximar da liderança do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Rubro-Negro soma apenas 13 e tenta, desesperadamente, fugir da zona de rebaixamento - se perder, pode cair para a lanterna da competição. O time de Péricles Chamusca está empolgado pela boa vitória sobre o São Caetano, fora de casa, no meio de semana. O clima ameno só é perturbado em razão da insistência do treinador em manter o suspense sobre a escalação do atacante Alex Alves. Apesar de ser o goleador do time e vice-artilheiro do Nacional, com nove gols, no último jogo Alex perdeu a vaga para Reinaldo. Mas quando entrou, fez o gol da vitória. "Sigo trabalhando como se tudo estivesse normal. Como ele falou, quem decide e quem escala é ele", disse o jogador se referindo ao técnico. A situação do Flamengo é tão ruim que o treinador Celso Roth disse que estará satisfeito com um empate. Para o técnico, o fato de a equipe ter conseguido empatar com o Palmeiras, na quinta-feira, foi uma demonstração de que as coisas estão melhorando. "A vitória é uma obrigação e todos têm o dever de procurá-la. Mas não estamos conseguindo", lamentou Roth. "Ainda não estamos no ponto que gostaríamos, mas já não facilitamos tanto para o adversário, porque deixamos de errar tanto". Para tentar vencer o Botafogo, Roth mantém a formação com quatro homens no meio-campo e ganha o reforço do atacante Obina, recuperado de lesão muscular. Bruno Mezenga sai do time. Outras mudanças são as entradas de Rodrigo, no lugar de Fernando, machucado, e a volta do meia Augusto Recife, após cumprir suspensão, na vaga de Fabiano, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras.