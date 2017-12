Clássico de sábado define futuro de Caio Júnior no Palmeiras

A classificação para as semifinais do Campeonato Paulista não chegou, o time caiu na segunda fase da Copa do Brasil e, no Brasileirão, já são cinco jogos sem vitória. A partida de sábado contra o Corinthians, no Morumbi, ganhou ares de drama para o Palmeiras. Mesmo porque, um novo tropeço deve significar o fim da era Caio Júnior. O treinador, que trocou o Paraná pelo clube paulista em dezembro do ano passado, já sente a pressão. E dificilmente cumprirá seu contrato até o fim do ano caso não faça a equipe reagir no clássico. A cada derrota, a diretoria palmeirense tratar de reiterar apoio a Caio Júnior. No último domingo, após o revés para o Atlético Paranaense (2 a 0), em casa, não foi diferente. O vice-presidente de Futebol do clube, Gilberto Cipullo garantiu que o treinador segue com a confiança dos dirigentes. Por enquanto. O gerente de Futebol do Palmeiras, Toninho Cecílio, repetiu o discurso nesta segunda-feira. Mas deixou claro que está na hora de a vitória aparecer. "Em nenhum momento pensamos em mudar [a comissão técnica]. Eles têm o nosso apoio, mas ao mesmo tempo queremos uma reação imediata, que fique bem claro isso", avisou o dirigente. Ao contrário dos últimos dias, jogadores e dirigentes já falam abertamente que o clima não está tão bom no Palestra Itália. Não dá mais para esconder. "O momento é de preocupação e de atitudes internas. É uma situação que nos preocupa", falou Toninho Cecílio. "As cobranças internas foram feitas." O dirigente não coloca a culpa no treinador, muito menos no reduzido elenco. "Cada um tem a sua parcela de culpa. A diretoria assume que pode ter errado numa ou outra situação", afirmou Toninho Cecílio. O fato a que ele se refere é a chegada de um atacante, um dos insistentes pedidos de Caio Júnior desde o começo do Brasileirão - e que se agravou com a contusão de Osmar e a saída de Florentín. No domingo, o Palmeiras anunciou a contratação de Rodrigão, que estava na Arábia Saudita. "E estamos estudando outros nomes", contou Toninho Cecílio. Além dos problemas no ataque, o Palmeiras tem sentido a falta de um dos seus principais jogadores, o meia Valdivia, que está com a seleção chilena na Copa América da Venezuela e ainda vai desfalcar a equipe paulista em pelo menos mais três jogos. No domingo, após a derrota para o Atlético Paranaense, Caio Júnior reclamou por ter terminado o jogo com Rick e Luis, dois jogadores recém-promovidos do time B. Uma clara crítica à falta de atletas do elenco palmeirense. Toninho Cecílio, entretanto, não quer saber de desculpas pelos maus resultados. "Temos de reagir com o que temos em mãos", disse o dirigente. A situação financeira é outra questão que preocupa o grupo. Os salários de maio continuam atrasados e a diretoria promete quitá-los até o fim da semana.