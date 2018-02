Clássico de sábado entre Fluminense e Flamengo será na Arena Pantanal

A quatro dias da realização da partida, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou nesta terça-feira que o clássico entre Fluminense e Flamengo, marcado para este sábado, acontecerá na Arena Pantanal, em Cuiabá. A partida será válida pela segunda rodada da Taça Rio.

O local só foi confirmado depois que as exigências dos clubes foram atendidas pela Ferj e pelo Governo do Mato Grosso, que prometeu algumas melhorias no estádio. O mando do duelo é do Fluminense, mas a tendência é que ambos os times dividam a renda da partida.

Fluminense e Flamengo preferiram fugir do aluguel que precisaria ser pago ao Botafogo para o uso do Engenhão. A venda dos ingressos para o confronto em Cuiabá chegou a ser iniciada na segunda-feira, foi interrompida diante de uma breve indefinição, mas retomada nesta terça.

Antes do clássico, as duas equipes estreiam nesta quarta-feira na Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca. Às 16h30, o Fluminense visita o Bangu em Moça Bonita. Já o Flamengo entra em campo às 19h30 para encarar o Madureira, no Engenhão.