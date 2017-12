Clássico de Sevilha termina empatado O clássico de Sevilha entre Betis e Sevilla terminou empatado, por 1 a 1, neste sábado, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol. Alfonso, de pênalti, abriu o placar para o Betis aos dois minutos de jogo. Javi Navarro, aos 27, empatou o jogo. O Betis soma 37 pontos na sexta colocação, enquanto o Sevilla é o nono, com 35 pontos. Líder, com 56 pontos, o Real Madrid tem a chance de ampliar sua vantagem sobre o vice-líder Valencia com uma vitória sobre o modesto e conturbado Celta (27 pontos). A partida será no estádio Santiago Bernabeu neste domingo. Este é apenas um dos jogos da rodada que promete ter brasileiros como protagonistas. Enquanto o Real acumula vitórias, o Celta acumula problemas, como jogadores contundidos e rumores de festas inoportunas envolvendo atletas da equipe, mas não o suficiente para tirar o otimismo do meia Vágner, porta-voz do grupo. "Está certo que é uma partida complicada e temos muitos jogadores com problemas, mas temos outros que estão bem e, sendo assim, vamos enfrentá-los frente a frente", disse o jogador brasileiro, para quem enfrentar Ronaldo e Roberto Carlos, que o elogiou publicamente, é uma emoção. Outro brasileiro que está atraindo atenções é o atacante Ronaldinho Gaúcho. Depois do bonito gol que marcou contra o Brondby na Copa da Uefa - cobrou uma falta na trave para depois aproveitar o rebote e fazer o gol - o jogador virou a esperança do Barcelona (43), que terá um jogo dificílimo contra o Deportivo La Coruña (50). Ao mesmo tempo, Fábio Aurélio é a aposta do Valencia (51), time contra o frágil Espanyol (20), que luta contra rebaixamento. Outros jogos da rodada: Malaga (32) x Racing Santander (32), Murcia (16) x Osasuna (35), Real Mallorca (29) x Atletico de Madrid (37), Real Sociedad (31) x Albacete (26) e Villareal (36) x Athletic Bilbao (38).