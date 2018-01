Clássico deixa Felipe ansioso O meia Felipe está ansioso em disputar seu primeiro clássico com a camisa do Flamengo. Após a boa atuação na sua estréia, ontem contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil, o jogador espera corresponder a expectativa da torcida rubro-negra na partida de domingo contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Estadual. "Acho que terei melhor rendimento, mesmo com o jogo sendo à tarde com o sol castigando", disse Felipe, que pretende descansar para não decepcionar os torcedores. "Senti uma satisfação muito grande por vestir esta camisa e vou manter a mesma seriedade no clássico." Ele elogiou o adversário e acabou revelando um desejo para o jogo. "O Romário é meu amigo, um jogador excepcional e vai ser um grande atrativo", afirmou Felipe, referindo-se à possibilidade do atacante reforçar o Fluminense. "Mas como estou no Flamengo, desejo que ele não atue." O técnico Evaristo de Macedo só decide amanhã quem será o companheiro do atleta no meio-de-campo. Com o provável retorno de Fábio Baiano e a possível estréia de Lopes, o treinador têm diversas opções de escalação.