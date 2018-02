Clássico deu prejuízo ao Flamengo A diretoria do Flamengo apresentou nesta segunda-feira o borderô do clássico contra o Fluminense, no último sábado, pelas semifinais do Campeonato Carioca, e demonstrou que o clube teve novo prejuízo. A renda da partida foi de R$ 179.083,00, para um público de 16.050 torcedores. De acordo com os dados fornecidos, a diretoria flamenguista gastou R$ 195.065,25 para realizar o jogo, tendo um prejuízo de R$ 7.991,12. O Flamengo também mostrou como foram fracas as vendas de ingressos para o clássico. As arquibancadas verdes e amarelas só venderam 5.396 lugares dos 27 mil disponíveis. Dos 500 ingressos para cadeiras, somente 50 foram comercializados.