Clássico do Morumbi deve ter pouco público O clássico entre Corinthians e São Paulo deve ter um público decepcionante nas arquibancadas do Morumbi, domingo à tarde. Sobram ingressos nas bilheterias do Parque São Jorge e do Morumbi. Até os bilhetes de meia-entrada, os primeiros a desaparecer dos guichês, principalmente em véspera de clássicos, sobram nos pontos-de-venda. Como mandante, o Corinthians ofereceu uma carga total de 45.050 ingressos. Nesta sexta-feira, no Parque São Jorge, foram vendidos somente 1.100 - o São Paulo não havia informado ao Corinthians o balanço com os números das vendas. "O movimento está muito fraco. Horrível. Acho que no Morumbi não foi diferente", informou Lúcio Blanco, supervisor de arrecadação do Corinthians. Neste sábado, a procura por ingressos tende a não ser muito diferente. Apesar de os guichês do Parque São Jorge e do Morumbi funcionarem das 9h às 17h, a expectativa não é boa. As torcidas organizadas também não prepararam nada de especial para colorir o confronto de domingo.