Clássico do Morumbi terá 300 policiais Trezentos policiais. Este será o efetivo da PM responsável pela segurança de Palmeiras x Corinthians, neste domingo, no Morumbi. Embora o número de homens seja menor que aquele utilizado quinta-feira, na Vila Belmiro, durante Santos x Corinthians (eram 350), manterá o padrão para jogos disputados na capital paulista. ?Será tranqüilo. Nosso esquema (de segurança) para o Morumbi já é conhecido e tem funcionado bem?, justificou o coronel Luiz Fernando Serpa, encarregado do policiamento. Para o torcedor, duas recomendações. A primeira diz respeito ao acesso ao estádio: palmeirenses ocuparão os setores azul e laranja e devem chegar preferencialmente pela Rua Padre Lebret. Os corintianos, por sua vez, devem utilizar os portões da Avenida Giovanni Gronchi e os setores vermelho e amarelo. O portão 17 servirá aos deficientes físicos. Após o jogo, as torcidas devem retornar pelo mesmo caminho usado na chegada. Quem estiver de carro precisa ficar atento à possível interdição das Avenidas Giovanni Gronchi e João Jorge Saad feita pela CET. A segunda recomendação é chegar com antecedência e ocupar logo seu lugar. Os portões serão abertos às 13 horas e a PM está orientada a evitar aglomerações em frente ao estádio, retirando ambulantes e torcedores sem ingresso. Uma dica é acompanhar a preliminar do clássico: os juniores de Palmeiras e Corinthians se enfrentarão pela Copa Rio-SP, a partir das 13h30.