Clássico do Morumbi terá 405 policiais O efetivo do clássico entre Palmeiras e São Paulo, domingo, no Morumbi, terá policiais do choque, cavalaria, helicóptero e 60 câmeras, monitorando a chegada e saída da torcida entre o estádio e terminais de ônibus. No total, serão 405 policiais destacados para o evento. Os são-paulinos entrarão pelos portões 3, 4, 5 e 6 (setores azul e laranja). Palmeirenses, pelos portões 2, 15 e 16 (setores vermelho e amarelo). A venda dos 58.881 ingressos prossegue neste sábado (10h às 17h) - no domingo, acontece apenas no estádio, até as 16h.