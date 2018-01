Clássico é atração na Série B1 O principal jogo neste domingo do Campeonato Paulista da série B1, Quarta divisão, é o clássico regional em Suzano, entre o Ecus e o União Mogi, a partir das 10 horas, no Suzanão, com transmissão ao vivo da Rede Vida de Telelisão. O Ecus vem bem na competição, com 100% de aproveitamento, na ponta do Grupo 2. O União Mogi empatou as duas primeiras partidas e amarga uma horrível marca: não vence há mais de um ano. A última vitória ocorreu no dia 7 de abril de 2002, quando derrotou a Ferroviária por 2 a 1, ainda pela Série A3. Ainda pela manhã, o outro líder do Grupo 2, o Primavera, joga diante do Palestra, que busca a primeira vitória no campeonato, tendo apenas um ponto. A partida está marcada para as 11 horas, em Indaiatuba. Às 15 horas, acontecem as demais partidas. Pelo Grupo 2, o Capivariano, tenta a segunda vitória na competição, jogando em casa, diante do XV de Caraguá, e o Mauaense, único time ainda sem pontuar, joga fora de casa com o Guarulhos, que irá estrear o técnico Chiquinho. No Grupo 1, o Batatais, na liderança do grupo com seis pontos, joga em casa com o Monte Azul, que pontuou apenas uma vez. Fernandópolis e Velo Clube, ambos com um ponto, se enfrentam em Fernandópolis. O Velo trocou de técnico no meio-de-semana e Sebastião Naressi estréia no comando do time. O Santa Ritense recebe o Lemense. Ambas as equipes possuem três pontos.