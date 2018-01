Clássico é preliminar do América-RJ Flamengo e Botafogo fazem uma partida em que as equipes reservas serão mais uma vez as responsáveis por ostentar a tradição do futebol carioca, na penúltima rodada do Campeonato Estadual, neste sábado, às 15 horas, no Estádio de Édson Passos. Os clubes optaram por poupar seus atletas para o octogonal decisivo da competição e ainda aceitaram fazer a preliminar do confronto entre América e Friburguense. Apesar da decisão, o técnico do Flamengo, Lula Pereira, despistou e afirmou que os atletas das equipes sabem o desafio que representa a partida. O treinador confirmou o meia Nélio, de 18 anos, no time titular. O jogador fez sua estréia na última partida, na vitória por 6 a 1 sobre o Entrerriense. Já o Botafogo não terá nem mesmo o técnico Abel Braga no banco de reservas. O auxiliar-técnico do treinador principal, Leomir, é o responsável por comandar a equipe no confronto deste sábado. A novidade do Alvinegro é o retorno do zagueiro Sandro que não atua, desde março, quando sofreu uma contusão muscular na coxa esquerda. "A felicidade é grande, porque consegui superar todos os problemas. O apoio que recebi dos companheiros, principalmente do Abel, me ajudou muito", disse Sandro. "Sempre fui o titular no Botafogo e, agora, preciso lutar para recuperar minha posição."