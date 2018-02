Clássico em Lisboa fecha a rodada Sporting e Porto fazem nesta segunda-feira, em Lisboa, o clássico que encerra a 26ª rodada do Campeonato Português. E o jogo é muito importante para as duas equipes, que ainda sonham em brigar pelo título com o Benfica (líder isolado com 51 pontos). O Porto tem 45 e o Sporting, 42. "Será uma final para os dois times. Nossa situação é melhor por termos três pontos a mais, mas também não podemos pensar na derrota", disse o técnico do Porto, José Couceiro. No Sporting, o técnico José Peseiro não poderá contar com o zagueiro Anderson Polga e o volante Rochemback, ambos machudados. Liedson, artilheiro isolado do campeonato com 20 gols, está escalado.