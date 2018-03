Clássico em Madri termina sem gols O clássico entre Real Madrid e Atlético de Madri terminou empatado por 0 a 0, neste sábado no Estádio Santiago Bernabeu, na capital espanhola. O atacante Ronaldo passou em branco, depois de ter feito oito gols nas últimas cinco partidas. Antes do jogo, o ex-capitão Hierro foi homenageado pela torcida, o time e a diretoria do Real Madrid. Ficou difícil agora para Ronaldo alcançar o atacante Eto?o, do Barcelona, na liderança da artilharia. Eto?o tem 24 gols, contra 20 de Ronaldo. Entre eles está outro atacante brasileiro, Ricardo Oliveira, que marcou um gol na vitória do Betis sobre o Zaragoza por 3 a 2, também neste sábado, em Sevilha. Ricardo Oliveira tem agora 22 gols. Neste domingo, o Barcelona, campeão por antecipação, recebe o Villarreal. Os outros jogos deste domingo: Albacete x Real Sociedad, Athletic Bilbao x Numancia, Deportivo La Coruña x Mallorca, Getafe x Sevilla, Levante x Valencia, Osasuna x Espanyol e Málaga x Racing Santander.