Clássico em Manchester acaba empatado O clássico da cidade de Manchester, na Inglaterra, decepcionou as duas torcidas locais, porque United e City terminaram empatados por 0 a 0. Este empate foi ruim para as duas equipes. O Manchester United é só o sétimo colocado na classificação, com 18 pontos. Já o Manchester City está na na 13.ª posição com 13 pontos. Os outros resultados do domingo foram: Middlesbrough 1 x 1 Bolton Wanderers e Newcastle United 1 x 4 Fulham. O líder do campeonato é o Chelsea (29 pontos), que jogou no sábado e venceu o Everton por 1 a 0.